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Katihar News: हनुमान मंदिर से काली मंदिर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, वर्षों पुराने जाम से लोगों को मिलेगी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: हनुमान मंदिर से काली मंदिर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, वर्षों पुराने जाम से लोगों को मिलेगी राहत हनुमान मंदिर से काली मंदिर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभिय

Katihar News: हनुमान मंदिर से काली मंदिर तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, वर्षों पुराने जाम से लोगों को मिलेगी राहत

Katihar News: बारसोई निज प्रतिनिधि। बारसोई रेलवे स्टेशन रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुधवार को रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। गति शक्ति योजना के तहत सीनियर सेक्शन इंजीनियर आलोक यादव के नेतृत्व में रेलवे की टीम ने हनुमान मंदिर से काली मंदिर तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। अभियान के दौरान अवैध रूप से संचालित दुकानों तथा लीज पर आवंटित दुकानों के आगे बनाए गए अवैध बरामदों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।

अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य स्टेशन रोड पर लगभग 7 मीटर (23 फीट) चौड़ी सड़क का निर्माण कराना है। सड़क निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिससे रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्षों से अतिक्रमण के कारण स्टेशन रोड पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। सड़क संकरी होने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। रेलवे प्रशासन की इस पहल से लोगों ने राहत की उम्मीद जताई है।

खुशी का माहौल

अतिक्रमण हटने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से यातायात व्यवस्था सुगम होगी और वर्षों पुरानी जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल के लिए कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) एवं रेलवे प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रश्न और उत्तर

बारसोई रेलवे स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इस कार्रवाई का उद्देश्य स्टेशन रोड पर लगभग 7 मीटर (23 फीट) चौड़ी सड़क का निर्माण कराना है।
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