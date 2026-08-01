Katihar News: जनता दरबार में तीन मामला दर्ज हुआ
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Katihar News: डंडखोरा, संवाद सूत्र। भूमि विवाद से संबंधित मामलों के समाधान हेतु अंचल प्रांगण में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में अंचल पदाधिकारी कृष्ण मोहन के उपस्थिति में फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। सीओ ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवाद से जुड़े मामलों का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान करना है। जनता दरबार में कुल तीन भूमि विवाद संबंधी मामले दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई। वही दोनों पक्षों की सहमति से दो मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया।
शेष एक मामला में फरियादियों को कहा गया कि आवश्यक कागजात लेकर निर्धारित तिथि पर पहुंचे। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में कानून का पालन करें तथा किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद की स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें। जनता दरबार के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।
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