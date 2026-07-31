Katihar News: 15 अगस्त पर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, स्कूलों को मिली अहम जिम्मेदारियां 15 अगस्त पर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, स्कूलों को मिली अहम जिम्मेदारियां15

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य, अनुशासित और गरिमामय बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को समग्र शिक्षा कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के प्रत्येक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए स्कूलों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके पूर्व जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में तैयारी को लेकर वृहद बैठक आहूत की गई थी। उसी के आलोक में बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत सुबह 6:30 बजे प्रभात फेरी से होगी। इसके बाद क्रमवार विभिन्न कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में सुबह 7 बजे, समग्र शिक्षा कार्यालय में 7:15 बजे, एमआईएम कार्यालय में 7:30 बजे, जिला पुस्तकालय में 7:45 बजे तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सुबह 8:15 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा。

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल में होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

शाम छह बजे से रात नौ बजे तक टाउन हॉल में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके सफल आयोजन के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) सहित कई अधिकारियों को शामिल किया गया है।

विशेष गरिमा के साथ राष्ट्रगान राष्ट्रगान को विशेष गरिमा के साथ किया जायेगा प्रस्तुत

स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगान को विशेष गरिमा के साथ प्रस्तुत करने की भी विस्तृत योजना बनाई गई है। उमा देवी बालिका उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं की तीन टीमों का चयन किया जाएगा। ये टीमें राजेंद्र स्टेडियम, पुलिस लाइन और सिविल कोर्ट में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा जिला पदाधिकारी आवास, समाहरणालय, विकास भवन, सदर अनुमंडल कार्यालय तथा व्यवहार न्यायालय के लिए भी अलग टीम गठित की जाएगी। सभी छात्राओं के साथ पेशेवर संगीत दल रहेगा और वे 13 अगस्त को होने वाले पूर्वाभ्यास में भी भाग लेंगी। बैठक में एमबीटीए इस्लामिया के प्राचार्य डॉ. नदीम अहमद खान, गांधी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. उमेश कुमार, संगीत शिक्षक कृष्ण प्रसाद कौशिक, आनंद कुमार, डॉ. कंचन कुमारी, देवो श्री राय, स्मृति सिन्हा सहित शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।