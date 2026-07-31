Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: 15 अगस्त पर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, स्कूलों को मिली अहम जिम्मेदारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: 15 अगस्त पर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, स्कूलों को मिली अहम जिम्मेदारियां 15 अगस्त पर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, स्कूलों को मिली अहम जिम्मेदारियां15

Katihar News: 15 अगस्त पर शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, स्कूलों को मिली अहम जिम्मेदारियां

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य, अनुशासित और गरिमामय बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को समग्र शिक्षा कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के प्रत्येक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए स्कूलों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इसके पूर्व जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में तैयारी को लेकर वृहद बैठक आहूत की गई थी। उसी के आलोक में बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत सुबह 6:30 बजे प्रभात फेरी से होगी। इसके बाद क्रमवार विभिन्न कार्यालयों में ध्वजारोहण होगा। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में सुबह 7 बजे, समग्र शिक्षा कार्यालय में 7:15 बजे, एमआईएम कार्यालय में 7:30 बजे, जिला पुस्तकालय में 7:45 बजे तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सुबह 8:15 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा。

ये भी पढ़ें:Chatra News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

टाउन हॉल में होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

ये भी पढ़ें:Purnia News: 15 अगस्त समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों-कर्मियों की जवाबदेही तय

शाम छह बजे से रात नौ बजे तक टाउन हॉल में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके सफल आयोजन के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) सहित कई अधिकारियों को शामिल किया गया है।

विशेष गरिमा के साथ राष्ट्रगान

राष्ट्रगान को विशेष गरिमा के साथ किया जायेगा प्रस्तुत

स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगान को विशेष गरिमा के साथ प्रस्तुत करने की भी विस्तृत योजना बनाई गई है। उमा देवी बालिका उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं की तीन टीमों का चयन किया जाएगा। ये टीमें राजेंद्र स्टेडियम, पुलिस लाइन और सिविल कोर्ट में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा जिला पदाधिकारी आवास, समाहरणालय, विकास भवन, सदर अनुमंडल कार्यालय तथा व्यवहार न्यायालय के लिए भी अलग टीम गठित की जाएगी। सभी छात्राओं के साथ पेशेवर संगीत दल रहेगा और वे 13 अगस्त को होने वाले पूर्वाभ्यास में भी भाग लेंगी। बैठक में एमबीटीए इस्लामिया के प्राचार्य डॉ. नदीम अहमद खान, गांधी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. उमेश कुमार, संगीत शिक्षक कृष्ण प्रसाद कौशिक, आनंद कुमार, डॉ. कंचन कुमारी, देवो श्री राय, स्मृति सिन्हा सहित शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस समारोह का समय क्या है?
स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत सुबह 6:30 बजे प्रभात फेरी से होगी।
ये भी पढ़ें:Madhubani News: ललित कर्पूरी स्टेडियम में ही मनेगा स्वतंत्रता दिवस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।