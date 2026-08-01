Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बारसोई में प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बारसोई में प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजित जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बारसोई में प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजितजनगणना 2027 क

Katihar News: जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बारसोई में प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजित

Katihar News: बारसोई निज प्रतिनिधि। बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र पदाधिकारियों (जनगणना) को जिला जनगणना हस्त पुस्तिका ग्राम निर्देशिका के आंकड़ों के संकलन एवं अद्यतन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद ने कहा कि जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए सभी क्षेत्र पदाधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप सूचनाओं का संकलन करते हुए कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जनगणना कार्य से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। अधिकारियों से कहा गया कि प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जनगणना संबंधी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।