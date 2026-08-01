Katihar News: जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर बारसोई में प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजित

Katihar News: बारसोई निज प्रतिनिधि। बारसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशिक्षण-सह-बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र पदाधिकारियों (जनगणना) को जिला जनगणना हस्त पुस्तिका ग्राम निर्देशिका के आंकड़ों के संकलन एवं अद्यतन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद ने कहा कि जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए सभी क्षेत्र पदाधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप सूचनाओं का संकलन करते हुए कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया।