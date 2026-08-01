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Katihar News: पांच मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन

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Katihar News: पांच मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन

Katihar News: प्राणपुर, संवाद सूत्र अंचल कार्यालय में अंचल पदाधिकारी शिखा कुमारी की अध्यक्षता में जमीन विवाद परामर्श जनता दरबार में शनिवार को पांच मामलों का निष्पादन किया गया। सीओ ने कहा कि प्राणपुर अंचल क्षेत्र से भूमि विवाद से संबंधित कुल पांच मामला प्राप्त हुआ। जिसमें वादी प्रतिवादी के आपसी समझौता के तहत सभी पांचो मामला का निष्पादन किया गया। इस मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक जैकी कुमार,कार्यपाल सहायक सौरभ कुमार मौजूद थे।

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