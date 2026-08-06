Katihar News: मेंटनेंस कार्य के कारण चार घंटे बाधित रही विद्युत आपूर्ति

Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। 33 केवी नवगछिया ग्रिड के समीप चल रहे मेंटेनेंस एवं रिकंडक्टिंग कार्य के कारण बुधवार को भी कुरसेला विद्युत शक्ति उपकेंद्र (पीएसएस) से संचालित सभी 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति चार घंटे तक बाधित रही। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली नहीं रहने से कुरसेला और समेली के हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप रहने से घरों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई, वहीं भीषण उमस के बीच लोगों को गर्मी से जूझना पड़ा। बाजार, छोटे व्यवसाय, सरकारी कार्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठानों का कामकाज भी प्रभावित रहा। उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर विल भुगतान करने के बाबजूद कई बार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती की जाती है।