Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: कुरसेला : मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे बिजली आपूर्ति बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: कुरसेला : मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे बिजली आपूर्ति बंद कुरसेला : मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे बिजली आपूर्ति बंद कुरसेला : मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे बिजली आपूर्त

Katihar News: कुरसेला : मेंटेनेंस के लिए 6 घंटे बिजली आपूर्ति बंद

Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि 33 केवी नवगछिया ग्रिड के पास कुरसेला लाइन में मेंटेनेंस एवं रिकंडक्टिंग कार्य के कारण सोमवार को कुरसेला पीएसएस से संचालित सभी 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति सुबह 11 बजे से बंद हो गई। निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के चलते क्षेत्र के घरों, बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में करीब छह घंटे तक बिजली नहीं रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग की ओर से पूर्व में ही उपभोक्ताओं को बिजली बाधित रहने की सूचना देकर आवश्यक कार्य समय पर निपटाने की अपील की गई थी, लेकिन निर्धारित समय से तीन घंटे अधिक बिजली आपूर्ति बंद रहने की वजह से लोगों को परेशानी हुई।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार मेंटेनेंस कार्य होने के बाद सोमवार शाम करीब पांच बजे सभी प्रभावित फीडरों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News Kursela

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।