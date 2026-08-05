Katihar News: मेंटनेंस कार्य के कारण चार घंटे बाधित रही विद्युत आपूर्ति
Katihar News: मेंटनेंस कार्य के कारण चार घंटे बाधित रही विद्युत आपूर्ति मेंटनेंस कार्य के कारण चार घंटे बाधित रही विद्युत आपूर्तिमेंटनेंस कार्य के कारण चार घंटे बाध
Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। 33 केवी नवगछिया ग्रिड के समीप चल रहे मेंटेनेंस एवं रिकंडक्टिंग कार्य के कारण बुधवार को भी कुरसेला विद्युत शक्ति उपकेंद्र (पीएसएस) से संचालित सभी 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति चार घंटे तक बाधित रही। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली नहीं रहने से कुरसेला और समेली के हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप रहने से घरों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई, वहीं भीषण उमस के बीच लोगों को गर्मी से जूझना पड़ा। बाजार, छोटे व्यवसाय, सरकारी कार्यालय तथा अन्य प्रतिष्ठानों का कामकाज भी प्रभावित रहा। उपभोक्ताओं का कहना है कि समय पर विल भुगतान करने के बाबजूद कई बार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती की जाती है।
विद्युत विभाग के अनुसार 33 केवी लाइन पर मेंटेनेंस एवं रिकंडक्टिंग कार्य के तहत यह शटडाउन लिया गया था। निर्धारित अवधि के बाद दोपहर करीब तीन बजे सभी 11 केवी फीडरों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। जेई पंकज कुमार ने बताया कि लाइन की विश्वसनीयता बढ़ाने और संभावित बाढ़ के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्य कराया जा रहा है।
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