Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार65

Katihar News: 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार

Katihar News: सेमापुर। संवाद सूत्र नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरारी पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बरेटा पंचायत के वार्ड संख्या-4 में छापेमारी कर 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया। पुलिस ने बंका गांव निवासी तस्कर मोहम्मद बबलू को गिरफ्तार कर लिया। बरारी थानाध्यक्ष सुमेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी हाल में ऐसे कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंधित कफ सीरप की खेप कहां से लायी गई थी। इस छापेमारी अभियान में सेमापुर थानाध्यक्ष रामशंकर कुमार सहित पुलिस बल शामिल था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Cough Syrup Katihar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।