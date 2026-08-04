Katihar News: 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तस्कर गिरफ्तार
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Katihar News: सेमापुर। संवाद सूत्र नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरारी पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बरेटा पंचायत के वार्ड संख्या-4 में छापेमारी कर 658 बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया। पुलिस ने बंका गांव निवासी तस्कर मोहम्मद बबलू को गिरफ्तार कर लिया। बरारी थानाध्यक्ष सुमेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित कफ सीरप बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी हाल में ऐसे कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंधित कफ सीरप की खेप कहां से लायी गई थी। इस छापेमारी अभियान में सेमापुर थानाध्यक्ष रामशंकर कुमार सहित पुलिस बल शामिल था।
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