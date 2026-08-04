Katihar News: प्रेशर हॉर्न पर रोक को लेकर एनएच पर पुलिस का अभियान
Katihar News: प्रेशर हॉर्न पर रोक को लेकर एनएच पर पुलिस का अभियान प्रेशर हॉर्न पर रोक को लेकर एनएच पर पुलिस का अभियानप्रेशर हॉर्न पर रोक को लेकर एनएच पर पुलिस का अभ
Katihar News: समेली,एक संवाददाता। पोठिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सुरक्षित यातायात व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एनएच 31 सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। इन बैनरों के माध्यम से आम लोगों एवं वाहन चालकों को ध्वनि प्रदूषण रोकने, अवैध प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं करने, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैनर- पोस्टर में प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं करने, डीजे नहीं बजाने, अस्पताल, विद्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे को साइलेंस जोन के रूप में चिह्नित करते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई।
पोठिया पुलिस द्वारा चलाए गए तीन दिवसीय सघन जांच अभियान के दौरान करीब 20 वाहनों को जब्त भी किया गया।पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि साइलेंस जोन में अनावश्यक हॉर्न बजाने, प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने, बिना अनुमति डीजे या लाउडस्पीकर संचालित करने तथा ओवरलोडिंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।