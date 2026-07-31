Katihar News: 33.765 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बाइक जब्त
Katihar News: 33.765 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बाइक जब्त 33.765 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बाइक जब्त33.765 लीटर विदेशी शराब के साथ
Katihar News: बारसोई। निज प्रतिनिधि अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली है। थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि बुधवार 29 जुलाई की रात्रि गश्ती एवं वाहन जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली कि दो युवक बाइक से विदेशी शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने बारसोई स्टेशन से सुधानी जाने वाली पक्की सड़क पर धनुक टोला के समीप घेराबंदी कर वाहन की जांच की। तलाशी के दौरान बाइक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई।
गिरफ्तार तस्करों की पहचान मीर मुनाफ के रूप में हुई है। पुलिस ने जब्त शराब की कुल मात्रा 33 लीटर 765 मिलीलीटर आंकी गई है। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया। थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपितों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बारसोई थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और इस अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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