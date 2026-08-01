Katihar News: पीएम श्री विद्यालय का शुभारंभ, 190 छात्रों का हुआ नामांकन
Katihar News: पीएम श्री विद्यालय का शुभारंभ, 190 छात्रों का हुआ पीएम श्री विद्यालय का शुभारंभ, 190 छात्रों का हुआ नामांकनपीएम श्री विद्यालय का शुभारंभ, 190 छात्रों
Katihar News: डंडखोरा, संवाद सूत्र। प्रखंड के राज्यकृत सदानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरिया में शनिवार को पीएम श्री विद्यालय का शुभारंभ किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक सह संकुल संचालक डॉ. राघवेंद्र कुमार झा एवं अतिथियों ने फीता काटकर कार्यालय व कक्षाओं का उद्घाटन किया।प्रधानाध्यापक डॉ. झा ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय में कक्षा छह से आठ तक कुल 190 छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ है। इनमें कक्षा छह में 83, सात में 71 और आठ में 36 विद्यार्थी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल विकास, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके लिए दो अतिरिक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा आधुनिक फर्नीचर व अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।उन्होंने बताया कि नामांकित विद्यार्थियों को पूर्व की तरह मध्याह्न भोजन, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति सहित अन्य सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी ।विद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री का सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है।कार्यक्रम में संकुल समन्वयक सुमन कुमार, पूर्व प्रधानाध्यापक बिजयानंद झा, उदयानंद झा, दिलीप कुमार चौहान, सुभाष चंद्र मंडल, हीरेन राय, नीरज कुमार, पंचानंद राय, मिलन कुमार, अरुण राय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।