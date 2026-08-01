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Katihar News: सालमारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर दो को किया गया बंद

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: सालमारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर दो को किया गया बंद सालमारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर दो को किया गया बंदसालमारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्

Katihar News: सालमारी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर दो को किया गया बंद

Katihar News: सालमारी, एक संवाददाता। सालमारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो को यात्रियों के लिए बन्द कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सालमारी रेलवे स्टेशन पर दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है।रेल ओवर ब्रिज को तोड़ने का कार्य शुरू किया गया है और पुराने प्लेटफार्म नंबर दो को तोड़ कर वहां पटरी बिछाने का काम होगा। नए प्लेटफार्म नंबर दो का काम शुरू है। नए ओवर ब्रिज का कार्य तेज गति से पूरा किया जा रहा है।इसी वजह से प्लेटफार्म नंबर दो पर सभी सवारी गाड़ीयों के परिचालन पर फिलहाल रेलवे द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से रोक लगा दिया गया है।

वही कई स्थानीय लोगों ने रेलवे विभाग से फुट ओवर ब्रिज को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है। ज्ञात हो कि सालमारी रेलवे स्टेशन सालमारी के बीचोबीच बना हुआ है।आधी आबादी इस पार तो आधी आबादी उस पार रहती है। जिस की वजह से लोगो को पटरी पार कर आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में भी पटरी पार् कर आना जाना पड़ता है। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर इस जल्द से जल्द चालू करने की मांग स्थानीय लोगों एवं यात्रियों ने रेलवे से की है।

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