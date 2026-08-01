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Katihar News: डीएलएड परीक्षा: जिले के दोनों केंद्रों पर 497 में 487 परीक्षार्थी हुए शामिल

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: डीएलएड परीक्षा: जिले के दोनों केंद्रों पर 497 में 487 परीक्षार्थी हुए शामिल डीएलएड परीक्षा: जिले के दोनों केंद्रों पर 497 में 487 परीक्षार्थी हुए शामि

Katihar News: डीएलएड परीक्षा: जिले के दोनों केंद्रों पर 497 में 487 परीक्षार्थी हुए शामिल

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि डीएलएड (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र परीक्षा-2026 शनिवार को जिले के दोनों परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हुई। प्रथम एवं द्वितीय दोनों पालियों में कुल 497 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिनमें 487 उपस्थित रहे, जबकि 10 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी केंद्र से निष्कासन (एक्सपेल) की सूचना नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने बताया किआदर्श उच्च विद्यालय, न्यू कॉलोनी, कटिहार (केंद्र कोड-1401) पर 297 परीक्षार्थियों में 290 उपस्थित एवं 7 अनुपस्थित रहे। वहीं हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय, कटिहार (केंद्र कोड-1402) पर 200 में 197 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 3 अनुपस्थित रहे।

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दोनों पालियों में उपस्थिति का आंकड़ा समान रहा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने परीक्षा की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना तथा जिला पदाधिकारी, कटिहार को भी प्रेषित कर दी है।

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