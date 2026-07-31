Katihar News: अस्पताल उपाधीक्षक निजी क्लिनिक में, अस्पताल में मरीज ने तोड़ा दम
Katihar News: अस्पताल उपाधीक्षक निजी क्लिनिक में, अस्पताल में मरीज ने तोड़ा दम अस्पताल उपाधीक्षक निजी क्लिनिक में, अस्पताल में मरीज ने तोड़ा दम अस्पताल उपाधीक्षक नि
Katihar News: बारसोई निज प्रतिनिधि अनुमंडल अस्पताल बारसोई में इलाज के दौरान गुरुवार को एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त अस्पताल उपाधीक्षक निजी क्लिनिक में मरीज देखने में व्यस्त थे। हंगामा की सूचना अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित किया।मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उपाधीक्षक अस्पताल में मौजूद रहते तो मरीज को समय पर बेहतर इलाज मिल सकता था। सिहिगांव निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद सलीम की तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उन्हें बारसोई के रघुनाथपुर स्थित जनता मेडिकल हॉल लेकर पहुंचे।
यहां बैठे अस्पताल उपाधीक्षक ने मरीज की जांच की। मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे बारसोई अनुमंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन तत्काल मरीज को अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया। लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में परिसर में परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उपाधीक्षक सरकारी अस्पताल की बजाय निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। अस्पताल के चिकित्सक डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। जांच में पता चला कि वह पहले से टीबी से पीड़ित था तथा पिछले तीन महीने से उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर लापरवाह अस्पताल उपाधीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक एमए उस्मानी ने बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया था। विधायक प्रतिनिधि सागर साहा व बारसोई पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया।
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