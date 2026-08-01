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Katihar News: बरारी के कई विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठ रहे सवाल

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: बरारी के कई विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठ रहे सवाल

Katihar News: बरारी, संवाद सूत्र। बरारी प्रखंड के दुर्गापुर,सुखासन,बकिया सुखाय एवं सकरैली पंचायत के कई सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन नहीं होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिलाधिकारी से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालयों में नियमित एवं प्रभावी पढ़ाई नहीं होने से बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है।कई विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित समय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इससे अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।अभिभावकों का कहना है कि इस संबंध में कई बार बरारी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया।लेकिन

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अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। अभिभावक उमेश प्रसाद, योगेंद्र सिंह,रविकांत सिंह आदि ने डीएम से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

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