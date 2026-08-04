Katihar News: युवा पीढ़ी को बचाने सड़क पर उतरे ग्रामीण, स्मैक और नशीले इंजेक्शन की चपेट में कुछ युवा

Katihar News: बारसोई निज प्रतिनिधि बारसोई प्रखंड के आबादपुर थाना क्षेत्र में कथित नशे के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को खुलकर सामने आया। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इस इलाके में लंबे समय से स्मैक, नशीले इंजेक्शन और शराब के अवैध कारोबार होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार, नलसर पंचायत के गोविंदपुर गांव के लोगों ने एक युवक को कथित रूप से स्मैक खरीदकर लौटते समय पकड़ लिया। ग्रामीणों का दावा है कि उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक और नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान युवक ने कथित तौर पर उस स्थान की जानकारी भी दी, जहां से उसने नशीले पदार्थ खरीदे थे।

इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन करते हुए नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले चार से पांच वर्षों से गांव के कुछ लोग खुलेआम नशीले पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। इससे क्षेत्र के कई युवा नशे की लत की चपेट में आ चुके हैं और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि नशे के इस कथित कारोबार से गांव का माहौल बिगड़ गया है तथा लोगों में भय का वातावरण है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने आबादपुर थाना में लिखित आवेदन देकर जहरुद्दीन, छोटे सरकार, सीमा खातून और नूरसेवा पर नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप लगाया है तथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वही स्मैक मामलें को लेकर जिप सदस्य गुलज़ार आलम ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर युवाओं में लगातार बढ़ रहें सूखा नशा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लोगों को सतर्कता बरतने के साथ ही आबादपुर पुलिस से भी नशा के विरुद्ध कार्य करने का आग्रह किया हैं। इस संबंध में आबादपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीणों का आवेदन प्राप्त हो गया है। मामले की जांच की जा रही है तथा क्षेत्र में लगातार छापेमारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।