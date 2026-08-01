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Katihar News: अमदाबाद थाना के नए थानाध्यक्ष बने राजन कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: अमदाबाद थाना के नए थानाध्यक्ष बने राजन कुमार

Katihar News: अमदाबाद, संवाद सूत्र अमदाबाद थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में राजन कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रखंड के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें बुके और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष राजन कुमार ने कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, विधि-व्यवस्था बनाए रखना तथा क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आम लोगों से कानून का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

सम्मान समारोह

सम्मान समारोह में प्रमुख प्रतिनिधि मो. अजहरुद्दीन, माथुर मंडल, जदयू नगर अध्यक्ष संजीव कुमार साह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मसौवर समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजनों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। मालूम हो कि राजन कुमार इससे पूर्व कटिहार में एटीएचयू प्रभारी थे।

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बलिया बेलौन पुलिस ने दो शराब तस्कर को किया गिरफतार

शराब तस्करी मामला

सालमारी, एक संवाददाता

बलिया बेलौन पुलिस ने नशा के खिलाफ अभियान चला कर शुक्रवार की रात में बाइक को रोक कर तलाशी लेने पर थैला से 65 लीटर देशी चुलाइ शराब बरामद होने पर बाइक सहित दो तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया की गस्ती के दौरान बाइक की तलाशी लेने पर देशी शराब बरामद होने पर दो आरोपी को हिरासत में ले कर पूछताछ करने पर अपना नाम संजीव शर्मा उर्फ कुल्हा 33 वर्ष ग्राम मंझेरिया, विक्रम शर्मा 27 वर्ष ग्राम मंझेरिया थाना सालमारी जिला कटिहार का रहने वाला है। इस के पास से 65 लीटर देशी चुलाई शराब एवं एक स्कूटर जप्त किया गया है। दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में कटिहार न्यायालय भेजा गया है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजन कुमार ने कब पदभार ग्रहण किया?
राजन कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया।
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