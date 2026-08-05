Katihar News: कुरसेला : तीनघरिया घाट के पास नदी में तैरता दिखा अज्ञात शव, पुलिस पहुंचने से पहले बहा आगे
Katihar News: कुरसेला : तीनघरिया घाट के पास नदी में तैरता दिखा अज्ञात शव, पुलिस पहुंचने से पहले बहा कुरसेला : तीनघरिया घाट के पास नदी में तैरता दिखा अज्ञात शव, पुल
Katihar News: कुरसेला, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के तीनघरिया घाट के पास बुधवार की शाम नदी में एक अज्ञात शव तैरता दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जिनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नदी के तेज बहाव में शव आगे निकल चुका था। काफी प्रयास के बावजूद पुलिस शव को बरामद नहीं कर सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव जलकुंभी के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया था, लेकिन तेज धारा के कारण कुछ ही देर में बह गया।
जिसके कारण शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि शव बरामद होने के बाद ही उसकी पहचान और मौत के कारणों का पता चल सकेगा। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं होती रही। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है और आसपास के थाना क्षेत्रों को भी सूचना दे दी गई है।
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