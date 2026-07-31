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Katihar News: शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, निगम ने शुरू की फागिंग

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, निगम ने शुरू की फागिंग

Katihar News: कटिहार, निज प्रतिनिधि नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से लोगों को निजात दिलाने के लिए फागिंग करने को लेकर रोस्टर तैयार किया गया है। रोस्टर के आधार पर निगम क्षेत्र में फागिंग कराने का काम शुरू किया गया है। गुरूवार को वार्ड 27 व 28 में निगम के कर्मियों द्वारा फागिंग मशीन से फागिंग की गई। निगम के कनीय अभियंता अजय सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में फागिंग कराई जाएगी। बरसात के मौसम में मच्छर व अन्य कीड़े-मकोड़े का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मच्छरों के काटने से डेंगू सहित अन्य तरह की बीमारी होने का खतरा होता है।

शहर में कई स्थानों पर नाला जाम होने की समस्या भी है। इस कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। शाम होते ही लोगों का घरों में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्वच्छता को लेकर शहर में कूड़ेदान तो लगाए गए हैं लेकिन सड़क किनारे या खुली जगह पर ही कूड़ा-कचरा फेंके जाने के कारण जगह-जगह गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के समीप सड़क पर कूड़ा-कचरा का ढ़ेर लगा होने के कारण सड़ांध व बदबू से आने-जाने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। नियमित रूप से न तो कूड़ा-कचरा का उठाव किया जाता है और न ही समुचित तरीके से साफ-सफाई की जाती है। गंदगी के कारण मच्छरों से लोग परेशान हैं। इसको लेकर निगम की बैठक में शहर के सभी मोहल्लों में नालों की साफ-सफाई तथा फागिंग कराने का निर्णय निगम की बैठक में लिया गया। नगर निगम द्वारा समुचित तरीके से फागिंग कराने को लेकर सहायक स्वच्छता पदाधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। शुक्रवार को भी शहर के दो वार्डों में फागिंग कराने का काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि फागिंग कराए जाने से मच्छरों के प्रकोप से लोगों को राहत मिलेगी।

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