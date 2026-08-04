Katihar News: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए निगम कर्मी, शहीद चौक पर किया प्रदर्शन

Katihar News: अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए निगम कर्मी, शहीद चौक पर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए निगम कर्मी, शहीद चौक पर किया प्रदर्शनअनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए नि

Katihar News: कटिहार, निज प्रतिनिधि। अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मंगलवार से चले गए। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की साफ-सफाई व्यवस्था चरमरा गई। मुख्य बाजार तथा सड़कों पर कूड़े-कचरे का अंबार लग गया। हड़ताली कर्मचारियों ने मंगलवार सुबह निगम कार्यालय के समक्ष धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इसके बाद कर्मियों ने शहीद चौक पहुंचकर प्रदर्शन किया। शहीद चौक से बाटा चौक, न्यू मार्केट सहित मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला। नगर निगम कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष अंबिका पासवान, बबलू बांसफोर, कैलाश चौधरी आदि ने कहा कि नियमतिकरण व सेवा सुरक्षा, ठेका व आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समाप्ति, एसीपी एवं एमसीपी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन तथा बकाया भुगतान की मांग को लेकर निगम के सभी स्थायी, संविदा आधारित कर्मी, दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी हड़ताल पर हैं। बाह्य सेवा एवं एनजीओ के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं।

धरना और प्रदर्शन निगम कार्यालय के समक्ष हड़ताली कर्मचारियों ने धरना दिया। बताते चलें कि राज्य के अन्य जिलों में भी नगर निकाय के कर्मचारी मांगों के समर्थन में मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरा होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि पूर्व में भी हुए आंदोलन के बाद अधिकारियों से समझौता वार्ता हुई थी। अब तक मांगों की पूर्ति को लेकर किसी तरह की सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है। निगम के कर्मचारियों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार का आरोप सरकार व वरीय अधिकारियों पर लगाया। इस अवसर पर आलोक बांसफोर, मनोज हारी, सूरज बांसफोर, जयनाथ सहनी, अंबिका पासवान, आदित्य झा सहित बड़ी संख्या में निगम के कर्मचारी मौजूद थे।

कचरे की स्थिति सुबह में नहीं उठा कचरा, दोपहर से ही हालत खराब

निगमकर्मी के हड़ताल पर जाने की वजह से सुबह से ही कचरे का उठाव नहीं हुआ है। नतीजा दस बजते-बजते कचरे का अंबार दिखने लगता है। न्यू मार्केट, अमला टोला, मंगलबाजार, फलपट्टी, मिरचाईबाड़ी सहित अधिकांश इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। मोहल्लों के घरों से भी कचरा का उठाव नहीं किया गया। शहर की सड़कों व मुख्य बाजारों में भी कूड़े कचरे का अंबार लगा होने के कारण सड़ांध की स्थिति बनी रही। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने कहा कि कचरे उठाव को लेकर वैकल्पिक काम किया जा रहा है। कर्मियों से वार्ता कर हड़ताल को खत्म कराया जाएगा।

वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम की मेयर उषा देवी अग्रवाल ने कहा कि निगम कर्मियों की हड़ताल के कारण खासकर शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पर असर हुआ है। हड़ताल के कारण साफ-सफाई सहित निगम से संबंधित अन्य कार्य भी प्रभावित हुआ है। मेयर ने कहा कि साफ-सफाई को लेकर नगर निगम के स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जा रहा है। निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों को लेकर भी हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत की जाएगी। महापौर ने शहरवासियों से कहा कि वर्तमान परिस्थिति में शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से सड़कों और नालियों में कचरा नहीं फेंकने, गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने, अपने घर, दुकान और प्रतिष्ठान के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने तथा नालियों में पॉलीथिन या कचरा नहीं डालने का आग्रह किया।