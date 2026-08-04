Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: उमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए मेहरबान मानसून

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: उमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए मेहरबान मानसून उमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए मेहरबान मानसूनउमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए म

Katihar News: उमस से बेहाल कटिहार, लेकिन खेतों के लिए मेहरबान मानसून

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून ने कटिहार में फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक ओर दिनभर की उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश का पूर्वानुमान किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। जिले में धान की फसल इस समय कल्ले बनने और तेज बढ़वार की महत्वपूर्ण अवस्था में है। ऐसे में अगले कई दिनों तक होने वाली बारिश फसल के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। मंगलवार शाम तक जिले का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिक नमी के कारण लोगों को 37 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास हुआ। वातावरण में 70 प्रतिशत आर्द्रता बनी हुई है और पूर्वी दिशा से 5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 90 प्रतिशत वर्षा की संभावना जताई है। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जिले में मंगलवार को लगभग 23 मिमी तक वर्षा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: जिले में 5 से 9 अगस्त के बीच तेज हवा के साथ होगी माध्यम बारिश

बारिश का सिलसिला अगले कई दिनों तक रहेगा जारी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश का सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहेगा। बुधवार को करीब 21 मिमी, छह अगस्त को 15 मिमी, सात अगस्त को लगभग 7.7 मिमी तथा आठ अगस्त को करीब 13 मिमी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री तथा न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। लगातार होने वाली बारिश से धान, मक्का, जूट और सब्जी की फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी। सिंचाई पर होने वाला खर्च कम होगा और धान में कल्ले निकलने की प्रक्रिया भी बेहतर होगी। हालांकि निचले इलाकों में जलजमाव की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहत

खेतों में पानी का ठहराव लंबे समय तक नहीं हो

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों में पानी का ठहराव लंबे समय तक नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों का विकास प्रभावित हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करें। वर्षा थमने के बाद ही कृषि कार्य शुरू करें। धान के खेतों में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें और जहां अधिक पानी जमा हो, वहां तुरंत निकासी की व्यवस्था करें। मौसम के अनुसार खेती करने से फसल की बढ़वार बेहतर होगी और अनावश्यक लागत से भी बचा जा सकेगा। कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने कहा कि अगले कई दिनों तक वर्षा की संभावना धान की फसल के लिए काफी अनुकूल है। किसान मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर ही उर्वरक एवं कीटनाशी का प्रयोग करें। खेतों में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था बनाए रखें और बारिश के बाद फसल का नियमित निरीक्षण करें। मौसम आधारित कृषि प्रबंधन अपनाने से उत्पादन बढ़ेगा और खेती की लागत भी कम होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कटिहार में मानसून कब तक रहेगा?
मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहेगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Weather Katihar Latest News Katihar News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।