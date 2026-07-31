Katihar News: झमाझम बारिश से मिली राहत, धान रोपनी को मिली नई रफ्तार झमाझम बारिश से मिली राहत, धान रोपनी को मिली नई रफ्तारझमाझम बारिश से मिली राहत, धान रोपनी को मिली

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता जिले में मानसून एक बार फिर पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। गुरुवार की शाम करीब साढ़े चार बजे अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवा ने दिन भर से बनी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। मौसम के बदलते मिजाज ने जहां आमजन को सुकून दिया, वहीं खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जिले में धान रोपनी का काम तेज होने की उम्मीद है और खरीफ फसलों के लिए यह बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल जिले में हल्की बारिश और आंशिक बादल छाए रहने की स्थिति बनी हुई है। तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उमस के कारण यह 37 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हुआ। हवा में नमी लगभग 50 प्रतिशत रही और शाम तक हल्की वर्षा दर्ज की गई। गुरुवार को 90 प्रतिशत संभावना के साथ करीब 14 मिमी वर्षा का अनुमान है। अगले कुछ घंटों तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है।

आज 13 मिमी तक बारिश की संभावना मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को 90 प्रतिशत संभावना के साथ करीब 13 मिमी, शनिवार को 80 प्रतिशत संभावना के साथ 20 मिमी, रविवार को 90 प्रतिशत संभावना के साथ 19 मिमी तथा सोमवार को 90 प्रतिशत संभावना के साथ लगभग 20 मिमी वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री तथा न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रहने से तेज आंधी की आशंका फिलहाल कम है।

सबसे अधिक लाभ कृषि क्षेत्र को मिलने की उम्मीद लगातार हो रही बारिश का सबसे अधिक लाभ कृषि क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। खेतों में पर्याप्त नमी रहने से धान की रोपनी में तेजी आएगी। मक्का, दलहन तथा सब्जी फसलों को भी प्राकृतिक सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे किसानों की सिंचाई लागत कम होगी। जिन क्षेत्रों में अब तक रोपनी अधूरी है, वहां अगले कुछ दिनों में कार्य पूरा होने की संभावना बढ़ गई है।

हालांकि कृषि विशेषज्ञ लगातार वर्षा के दौरान जलनिकासी पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। निचले खेतों में पानी जमा होने से पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। सब्जी उत्पादकों को भी खेतों में जलभराव नहीं होने देना चाहिए तथा बारिश थमने के बाद ही उर्वरक एवं कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।

वर्तमान मौसम खरीफ फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने कहा कि वर्तमान मौसम खरीफ फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल है। किसान इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए धान की रोपनी समय पर पूरी करें। जिन खेतों में अधिक पानी भर गया है, वहां तत्काल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का, दलहन और सब्जी फसलों में जलभराव से बचाव जरूरी है। उन्होंने किसानों से मौसम के अद्यतन पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखते हुए वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप कृषि कार्य करने की अपील की, ताकि बेहतर उत्पादन के साथ अच्छी उपज सुनिश्चित की जा सके।