Katihar News: जिले में अगले पांच दिन झमाझम बारिश की संभावना जिले में अगले पांच दिन झमाझम बारिश की संभावनाजिले में अगले पांच दिन झमाझम बारिश की संभावनाजिले में अगले

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता। सावन के प्रारंभिक दिनों में मानसून ने जिले में पूरी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अगले पांच दिनों तक रुक-रुक कर झमाझम बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार से लेकर चार अगस्त तक 80 से 90 प्रतिशत बारिश की संभावना हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लगातार होने वाली बारिश से धान समेत खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, हालांकि जलजमाव वाले क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। शुक्रवार को जिले में सुबह से ही हल्की बारिश और आंशिक बादलों के बीच मौसम सुहावना बना रहा। दोपहर तक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि उमस के कारण यह 39 डिग्री जैसा महसूस हुआ। हवा में नमी 82 प्रतिशत रही तथा अगले कुछ घंटों तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। शुक्रवार को देर रात तक करीब 8.4 मिमी वर्षा का अनुमान है, जबकि अगले दिनों में वर्षा की तीव्रता और बढ़ सकती है।

आज 12 मिमी तक हो सकती है बारिश मौसम विभाग के अनुसार एक अगस्त को लगभग 12 मिमी, दो अगस्त को 27 मिमी, तीन अगस्त को 20 मिमी तथा चार अगस्त को करीब 16 मिमी वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और जिले के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है।

वर्तमान मौसम धान की फसल के लिए बेहद अनुकूल जिले में धान की रोपनी लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे समय पर होने वाली लगातार वर्षा खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखेगी, जिससे पौधों की बढ़वार तेज होगी और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा। मक्का, सब्जी और दलहनी फसलों को भी इसका लाभ मिलेगा। हालांकि निचले इलाकों और जलभराव वाले खेतों में फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे क्षेत्रों में समय पर पानी निकालने की व्यवस्था करना जरूरी होगा।

किसानों के लिए सलाह कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि वर्तमान मौसम धान की फसल के लिए बेहद अनुकूल है। किसानों को अनावश्यक सिंचाई से बचना चाहिए तथा जिन खेतों में पानी अधिक जमा हो रहा है, वहां तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। लगातार बारिश के दौरान यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। मौसम साफ होने के बाद ही कृषि कार्य करना बेहतर रहेगा। उन्होंने किसानों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार खेती करने की अपील करते हुए कहा कि इससे लागत कम होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी।

कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह दी है कि जलभराव पर नजर रखें, अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करें, बारिश के दौरान उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग टालें तथा मौसम साफ होने पर ही कृषि कार्य करें। इससे खरीफ फसलों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।