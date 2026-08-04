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Katihar News: फलका में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का आयोजन, लिया गया कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: फलका में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का आयोजन, लिया गया कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव फलका में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का आयोजन, लिया गया कई महत्वपूर्ण

Katihar News: फलका में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का आयोजन, लिया गया कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव

Katihar News: फलका।एक संवाददाता फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आहुत की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह ने की।जबकि मौके पर आत्मा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप प्रभा, भाजपा मंडल अध्यक्ष परमानंद शर्मा, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद पटेल, जिला उपाध्यक्ष नंदशरण चौधरी, शमशेर आलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सौरभ कुमार आदि मौजूद थे।

बैठक का विवरण

बैठक में दीपशिखा सिंह ने उपस्थित सदस्यों को उर्वरक निगरानी समिति के कार्य एवं महत्व के बारे में विस्तार रूप से बताया। साथ ही सदस्यों को किसानों को निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता हेतु नियमित रूप से उर्वरक वितरण की निगरानी की बैठक करने की बात कही। इस दौरान सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले उर्वरक की सूचना बिक्री पूर्व सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाए तो निगरानी में सरलता होगी तथा जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोका जा सकेगा और सभी खाद दुकानों पर किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध होगा।बैठक में उर्वरक निगरानी समिति के सदस्यों ने कृषि विभाग से क्षेत्र में कितने अनुज्ञप्ति धारी उर्वरक विक्रेता है की सूची उपलब्ध कराने की बात कही।आगे सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र के सभी उर्वरक दुकानदारों के द्वारा मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचा जाता है। जिस पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी निर्धारित मूल्य पर ही खाद बेचेंगे। अगर किसानों से अधिक दर पर उर्वरक के लिए विक्रेताओं के द्वारा राशि लिया जाता है तो किसानों के द्वारा आवेदन देने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही।उन्होंने

दुकानदारों के निर्देश

सभी दुकानदारों को भंडार सभ्यता, लेखा बोर्ड को निश्चित रूप से प्रदर्शित रखने का निर्देश दिया ताकि किसानों को जानकारी मिल सके दुकानों में कौन से उर्वरक उपलब्ध हैं एवं उसका मूल्य क्या है।बैठक में यह भी प्रस्ताव लिया गया कि उर्वरक खाद विक्रेता द्वारा किसानों को पोस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक की बिक्री करें एवं निश्चित रूप से बिल देने का निर्देश दिया।इस मौके पर उर्वरक विक्रेता नरेश यादव, पिंकू चौधरी, मनोज कुमार, नित्यानंद मंडल, हर्ष कुमार, मनीष कुमार गुप्ता, मोहम्मद जावेद आलम, संजीव कुमार गुप्ता,मो. अब्बू सहित सभी राजनीतिक दल एवं उर्वरक के अधिकृत विक्रेता मौजूद थे।

सामान्य प्रश्नों

बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे?
बैठक में प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह, आत्मा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप प्रभा, भाजपा मंडल अध्यक्ष परमानंद शर्मा, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद पटेल, जिला उपाध्यक्ष नंदशरण चौधरी, शमशेर आलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सौरभ कुमार आदि मौजूद थे।
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