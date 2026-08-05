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Katihar News: गृहस्वामी के घर में घुसकर मारा गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: बीते रात्रि मनसाही थाना क्षेत्र में नकाबपोश चार अपराधियों ने गृहस्वामी पर गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल गृहस्वामी को पहले कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।

Katihar News: गृहस्वामी के घर में घुसकर मारा गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज

Katihar News: गृहस्वामी के घर में घुसकर मारा गोली, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज

घटना का विवरण

मनसाही,एक संवाददाता मनसाही थाना क्षेत्र की रघुनीचौक गांव में बीते रात्रि नकाबपोश चार अपराधियों ने गृहस्वामी को घर में घुस कर गोलीमार दिया। घटना में गृहस्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण फिलहाल घायल का इलाज बिनोदपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सभी अपराधी एक सफेद रंग के स्कॉर्पियो में आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद तेजी से फरार हो गया।

पुलिस कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते हैं मनसाही पुलिस एवं 112 की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है और पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच करते हुए घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही हैं। घटना के पीछे लूटपाट का इरादा था या फिर आपसी कोई रंजिश इसकी जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है。

नियमित पूछे जाने वाले प्रश्न

मनसाही में गृहस्वामी पर क्यों गोली चलाई गई?
घटना के पीछे लूटपाट का इरादा था या फिर आपसी कोई रंजिश इसकी जांच की जा रही है।
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