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Katihar News: शिक्षा से अधिक संस्कार की है जरूरतः मुनि प्रशांत

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: शिक्षा से अधिक संस्कार की है जरूरतः मुनि प्रशांत

Katihar News: कटिहार निज संवाददाता। तेरापंथ युवक परिषद द्वारा जैन अतिथि भवन में मंत्र दीक्षा का आयोजन मुनिश्री प्रशांत कुमार और कुमुद कुमार के सानिध्य में किया गया।

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मंत्र दीक्षा का महत्व

मुनि प्रशांत ने कहा कि मंत्र दीक्षा संकल्प की दीक्षा है। जीवन में सबसे पहले संस्कार गर्भ में मिलते हैं। गर्भावस्था में माता को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। माता-पिता ही अपना एवं अपने बच्चों का भविष्य बना और बिगाड़ सकते हैं। माता-पिता को अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो सबसे पहले स्वयं को सजग रहना होगा। शिक्षा से अधिक संस्कार की अपेक्षा है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए सदगुण का विकास होना जरूरी है।

नवकार मंत्र का जाप

सुबह उठते ही नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र नहीं अपितु शक्तिशाली महामंत्र है। चार गति संस्कार या मोक्ष को जानने का सटीक तरीका है। चार गति में से मनुष्य गति ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अगर उस गति के जीवन में अध्यात्म से जुड़ जाए तो जीवन को सार्थक बना लेते हैं।

संस्कार का चिंतन

जीवन में गुण एवं अवगुण दोनों आ सकते हैं। कौन सा संस्कार हमें ग्रहण करना है, इसका चिंतन करना चाहिए।

संकल्प स्वीकार के विचार

मुनि कुमुद कुमार ने बताया कि जितना श्वांस का महत्व होता है उतना ही संस्कार का महत्व होता है। हनुमान नाहटा ने बताया कि मुनि ने ज्ञानार्थी को संकल्प स्वीकार करवाएं।तेयुप के संदीप दूगड़ ने विचारों की अभिव्यक्ति दी। विकास घोड़ावत और ऋषभ बैगानी ने मंत्र दीक्षा किट प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन विकास भंसाली ने किया।

प्रश्नावली

मंत्र दीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया गया?
मंत्र दीक्षा का आयोजन तेरापंथ युवक परिषद द्वारा किया गया।
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