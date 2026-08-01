Katihar News: दर्जन भर गांव के लोगों के लिए नाव ही आवागमन का सहारा
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Katihar News: आजमनगर एक संवाददाता। बैरिया पंचायत का रतनपुर, शिकटीया, गढृ इमामनगर तथा चौलहर पंचायत का बैरिया चांदपुर, पैकवाहन आदि एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों को रतनपुर घाट में नाव के सहारे आवागमन करने की विवशता है। रतनपुर घाट से नाव के सहारे आवागमन कर गंतव्य को जाना पड़ता है। ग्रामीण प्रदीप कुमार सिंह, विमल कुमार सिंह, शंकर कुमार सिंह, पुरुषोत्तम कुमार, मो. जाहिद आलम आदि ने बताया कि महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगाई जा रही है। बावजूद इसके इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है।
ग्रामीणों ने रतनपुर घाट में महानंदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराए जाने की मांग की है।
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