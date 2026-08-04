Katihar News: मृतक के परिजनों से मिले विधायक, सरकारी सहायता का दिया आश्वासन
Katihar News: मृतक के परिजनों से मिले विधायक, सरकारी सहायता का दिया आश्वासन मृतक के परिजनों से मिले विधायक, सरकारी सहायता का दिया आश्वासनमृतक के परिजनों से मिले विध
Katihar News: हसनगंज, संवाद सूत्र। हसनगंज प्रखंड के जगरनाथपुर पंचायत अंतर्गत तरबन्ना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मखाना खेत में काम कर रहे मजदूर गोविंद उरांव (30) की मौत हो गई थी। मंगलवार को कटिहार विधायक सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया तथा उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया। विधायक ने कहा कि गोविंद उरांव अपने परिवार के एकमात्र कमाउ सदस्य थे। उन्होंने जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से बात कर आपदा राहत मद से मिलने वाली सहायता राशि तथा सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा।
इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों से भी बातचीत की और प्राकृतिक आपदा के समय सावधानी बरतने की अपील की। पूर्व प्रमुख मनोज कुमार मंडल, पैक्स अध्यक्ष राधा उराँव, सरपंच तल्लु हेम्ब्रम आदि ने भी पीड़ित परिवार से भेंट की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।