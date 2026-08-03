Katihar News: आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की मौत
Katihar News: आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की मौतआकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की मौतआकाशीय बिजली गिरने से 1
Katihar News: आजमनगर। थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया पंचायत के सोलकंधा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के घर कोहराम मच गया। मृतक की पहचान दीपक सिंह के 14 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद माता-पिता सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण कुमार सिंह रविवार को अपने घर के समीप डबलू चौक के पास स्थित खेत में शौच के लिए गया था। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई।
बारिश के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरने से बालक इसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी आजमनगर अंचलाधिकारी अजय कुमार सिंह को दी। अंचलाधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है। मामले की स्थलीय जांच कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा राशि दी जाएगी। ग्रामीण सुदाम सिंह, प्रीतम कुमार मंडल आदि ने मृतक के परिवार को शीघ्र मुआवजा दिए जाने की मांग की है।
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