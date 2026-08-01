Katihar News: मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिस
Katihar News: मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिस मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिसमुख्य कलव
Katihar News: सेमापुर। संवाद सूत्र प्रखंड क्षेत्र की बिशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या-03 में सार्वजनिक भूमि पर बने मुख्य कलवर्ट के सामने पक्का मकान निर्माण का मामला सामने आया है। आरोप है कि नरसिंह साह एवं राजा कुमार साह द्वारा कलवर्ट को अवरुद्ध कर निर्माण कराया जा रहा था, जिससे बरसात के पानी की निकासी प्रभावित हो रही है और वार्ड में जलजमाव की समस्या बढ़ने लगी है। मामले को लेकर स्थानीय निवासी जयप्रकाश यादव, प्रकाश कुमार यादव, रघुनंदन पासवान सहित अन्य ग्रामीणों ने बरारी के अंचल पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद अंचल प्रशासन ने राजस्व कर्मचारी से स्थल जांच कराई।
जांच में संबंधित भूमि को कटाव प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित भूमि बताया गया। इसके बाद अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार ने नरसिंह साह एवं राजा कुमार साह को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया। अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मामले की जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।