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Katihar News: मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिस

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिस मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिसमुख्य कलव

Katihar News: मुख्य कलवर्ट पर निर्माण रोकने का आदेश, अंचल प्रशासन ने जारी किया नोटिस

Katihar News: सेमापुर। संवाद सूत्र प्रखंड क्षेत्र की बिशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या-03 में सार्वजनिक भूमि पर बने मुख्य कलवर्ट के सामने पक्का मकान निर्माण का मामला सामने आया है। आरोप है कि नरसिंह साह एवं राजा कुमार साह द्वारा कलवर्ट को अवरुद्ध कर निर्माण कराया जा रहा था, जिससे बरसात के पानी की निकासी प्रभावित हो रही है और वार्ड में जलजमाव की समस्या बढ़ने लगी है। मामले को लेकर स्थानीय निवासी जयप्रकाश यादव, प्रकाश कुमार यादव, रघुनंदन पासवान सहित अन्य ग्रामीणों ने बरारी के अंचल पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद अंचल प्रशासन ने राजस्व कर्मचारी से स्थल जांच कराई।

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जांच में संबंधित भूमि को कटाव प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहित भूमि बताया गया। इसके बाद अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार ने नरसिंह साह एवं राजा कुमार साह को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया। अंचल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मामले की जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।

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