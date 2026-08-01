Katihar News: 52वीं जूनियर जोनल कबड्डी में कटिहार और बांका का दम
Katihar News: 52वीं जूनियर जोनल कबड्डी में कटिहार और बांका का 52वीं जूनियर जोनल कबड्डी में कटिहार और बांका का दम52वीं जूनियर जोनल कबड्डी में कटिहार और बांका का दम5
Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बर्मा कॉलोनी में मंगलवार को आयोजित 52वीं जूनियर जोनल बालक कबड्डी प्रतियोगिता में कटिहार और बांका की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता एवं उपविजेता स्थान हासिल किया। दोनों टीमें अब 4 से 6 अगस्त तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता में अपने-अपने जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा नारियल फोड़कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का संदेश दिया। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।
जोनल प्रतियोगिता में 5 जिले के टीम ने लिया भाग
जोनल प्रतियोगिता में कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर और जमुई जिले की बालक वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए, जिसमें कटिहार की टीम विजेता और बांका की टीम उपविजेता रही।
प्रतियोगिता की सफलता में योगदान
जोनल प्रभारी मीनू सिंह ने बताया कि जोनल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कटिहार और बांका की टीमें अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों टीमें राज्य स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बर्मा कॉलोनी के प्रधानाध्यापक दिनेश दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में कटिहार जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, सचिव मीनू सिंह, मुंगेर जिला कबड्डी संघ के सचिव राजेश कुमार तथा भागलपुर जिला कबड्डी संघ के सचिव प्रशांत कुमार सहित बड़ी संख्या में खेल पदाधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन कटिहार जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह एवं सचिव मीनू सिंह ने किया। निर्णायक की भूमिका में सुनील कुमार शर्मा, दीपु पाल, मोहम्मद आफताब, नीरज कुमार, विक्की कुमार, हनी सिंह, अंकित कुमार, झूमाधर, पल्लवी कुमारी और सरवन कुमारी सहित अन्य तकनीकी अधिकारियों ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।