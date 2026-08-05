Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का अपार आई डी बनाना अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का अपार आई डी बनाना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का अपार आई डी बनाना अनिवार्यकक्षा 1 से 12 तक के सभी व

Katihar News: कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का अपार आई डी बनाना अनिवार्य

Katihar News: समेली ,एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान कक्षा 1 से 12 तक नामांकित छात्र-छात्राओं का अपार आईडी निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। समेली प्रखंड में अब तक 77.05 प्रतिशत विद्यार्थियों का अपार आई डी तैयार किया जा चुका है। शेष विद्यार्थियों का निर्माण कार्य 8 अगस्त 2026 तक शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया है।बीडीओ सह बीईओ प्रकाश कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यू डाईस पोर्टल पर दर्ज सभी छात्र-छात्राओं का अपार आई डी बनाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, एवं प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।