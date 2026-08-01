Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माणव

Katihar News: विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण

Katihar News: बरारी। संवाद सूत्र बरारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिक्षा विभाग की ओर से निर्माणाधीन विद्यालय भवनों में अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत कराया जा रहा है तथा गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।ग्रामीणों के अनुसार सुखासन पंचायत के नीमतल्ला, गुरूमैला, जगदीशपुर, तीतवारी, भंडारतल, बकिया सुखाय तथा बारीनगर पंचायत स्थित विद्यालय परिसरों में ठेकेदार द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीण मो.उस्मान, मो.शरीफूल, मो.अलाउद्दीन, मनोज कुमार, जागेश्वर राय, जितेंद्र प्रसाद साह, रविकांत मंडल, उमेश यादव, धीरेन्द्र प्रसाद, चौधरी शंकर चौधरी समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि भवन निर्माण में प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: बरारी के कई विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठ रहे सवाल

उनका आरोप है कि निर्माण में निम्न स्तर की ईंट बालू एवं अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जिससे भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कटिहार के जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।उनका कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की जांच नहीं हुई तो सरकारी राशि की बर्बादी के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।इधर शिक्षा विभाग के कनीय अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि विभाग को यदि निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराई जाएगी।जांच के दौरान गुणवत्ता में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।