Katihar News: विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण
Katihar News: विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माण विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप,घटिया सामग्री से हो रहा निर्माणव
Katihar News: बरारी। संवाद सूत्र बरारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शिक्षा विभाग की ओर से निर्माणाधीन विद्यालय भवनों में अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत कराया जा रहा है तथा गुणवत्ता की अनदेखी करते हुए घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।ग्रामीणों के अनुसार सुखासन पंचायत के नीमतल्ला, गुरूमैला, जगदीशपुर, तीतवारी, भंडारतल, बकिया सुखाय तथा बारीनगर पंचायत स्थित विद्यालय परिसरों में ठेकेदार द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है।निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीण मो.उस्मान, मो.शरीफूल, मो.अलाउद्दीन, मनोज कुमार, जागेश्वर राय, जितेंद्र प्रसाद साह, रविकांत मंडल, उमेश यादव, धीरेन्द्र प्रसाद, चौधरी शंकर चौधरी समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि भवन निर्माण में प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है।
उनका आरोप है कि निर्माण में निम्न स्तर की ईंट बालू एवं अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जिससे भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कटिहार के जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।उनका कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की जांच नहीं हुई तो सरकारी राशि की बर्बादी के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।इधर शिक्षा विभाग के कनीय अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि विभाग को यदि निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराई जाएगी।जांच के दौरान गुणवत्ता में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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