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Katihar News: एआरटी में एएनएम का लिया साक्षात्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: कटिहार में एआरटी सेंटर पर एएनएम और चिकित्सकों की बहाली के लिए पटना से आयी टीम ने साक्षात्कार लिया। सीडीओ डॉ. अशरफ रिजवी ने बताया कि कई पद खाली हैं। इस दौरान जिला एड्स एवं बचाव नियंत्रण इकाई कार्यालय का भी जायजा लिया गया, जहां रोगियों की संख्या की जानकारी ली गई।

Katihar News: एआरटी में एएनएम का लिया साक्षात्कार

Katihar News: कटिहार, एक संवाददाता। एआरटी सेंटर में एएनएम व चिकित्सकों की बहाली को लेकर पटना से आयी टीम ने साक्षात्कार लिया गया। सीडीओ डॉ. अशरफ रिजवी ने बताया कि एआरटी सेंटर में एएनएम और चिकित्सक का पद खाली है। जिसे भरने के लिए साक्षात्कार लिया गया। इस कार्यक्रम में एड्स विभाग के उप निदेशक डॉ. अरबिंद कुमार ने साक्षात्कार लिया गया। इसके बाद सदर अस्पताल परिसर स्थित जिला एड्स एवं बचाव नियंत्रण इकाई कार्यालय का जायजा लिया। इस क्रम में विभागीय लेखा की जानकारी ली। आईसीटीसी सेंटर के अलावा सदर अस्पताल का काउंसलर कार्यालय का जायजा लिया। इस क्रम में रोगियों की संख्या की जानकारी ली।

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मौके पर सीडीओ के अलावा डीपीएम एड़्स शौनिक प्रकाश के अलावा आभा कुमारी आदि मौजूद थे।

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