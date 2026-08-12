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Katihar News: मखाना की जलेबी से बदलेगी गांव की तस्वीर, उत्पाद को मिलेगा नया बाजार

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: मखाना की जलेबी से बदलेगी गांव की तस्वीर, उत्पाद को मिलेगा नया बाजार मखाना की जलेबी से बदलेगी गांव की तस्वीर, उत्पाद को मिलेगा नया बाजारमखाना की जलेबी

Katihar News: मखाना की जलेबी से बदलेगी गांव की तस्वीर, उत्पाद को मिलेगा नया बाजार

Katihar News: हसनगंज, संवाद सूत्र। प्रखंड अंतर्गत बलुआ पंचायत के पिपरा गांव में इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाने की तैयारी है। यहां स्थानीय स्तर पर उत्पादित ‘सुपर फ्रूट’ मखाना से जलेबी, ठेकुआ, पेड़ा, चटपटा मखाना और तिल मखाना जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। कवच परियोजना, समग्र शिक्षण एवं विकास संस्थान सेवा और जिला प्रशासन की पहल से शुरू किए गए इस प्रयोग का उद्देश्य बच्चों को स्वाद के साथ पोषण देने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और सीमांचल से होने वाले मजदूरों के पलायन को कम करना भी है। संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर पंकज कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालयों में बच्चों के बीच जलेबी बांटने की परंपरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सामान्य मैदा की जलेबी के बजाय मखाना से पौष्टिक जलेबी तैयार करने की पहल की गई है। इसके लिए पहले मखाना को हल्के तापमान पर भुना जाता है। इसके बाद मशीन से उसका बारीक पेस्ट तैयार कर आवश्यक सामग्री के साथ मिश्रण बनाया जाता है। इसी मिश्रण से जलेबी तैयार की जा रही है। इसके अलावा मखाना से ठेकुआ, पेड़ा, चटपटा मखाना और तिल मखाना भी बनाया जा रहा है。

स्थानीय उत्पाद को मिलेगा नया बाजार

पिपरा गांव में तैयार हो रहे मखाना उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी नई संभावना पैदा कर रहे हैं। स्थानीय मखाना से तैयार खाद्य पदार्थों को आकर्षक रूप देकर बाजार तक पहुंचाने की तैयारी है। परियोजना से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों में भी पसंद किए जाने की संभावना को देखते हुए इसे बड़े बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों तक मखाना की जलेबी पहुंचाने की पहल सिर्फ एक खाद्य प्रयोग नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पाद, महिला स्वरोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पलायन रोकने की दिशा में एक नई सोच के रूप में देखी जा रही है।

सामान्य प्रश्न

पिपरा गांव में स्वतंत्रता दिवस पर क्या खास आयोजन हो रहा है?
पिपरा गांव में मखाना से जलेबी, ठेकुआ, पेड़ा जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं।
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