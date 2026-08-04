Katihar News: रौतारा टोल से गुजरना हुआ महंगा, एक अगस्त से नई दरें लागू रौतारा टोल से गुजरना हुआ महंगा, एक अगस्त से नई दरें लागूरौतारा टोल से गुजरना हुआ महंगा, एक अग

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता। कटिहार और पूर्णिया के बीच एनएच-131 ए पर स्थित रौतारा टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब अधिक टोल टैक्स देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल शुल्क में संशोधन करते हुए नई दरें एक अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से लागू कर दी हैं। नई दरों के लागू होने के बाद कार से लेकर भारी मालवाहक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों पर टोल शुल्क में वृद्धि हुई है। नई दरें लागू होने के बाद सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज की ओर आने-जाने वाले हजारों निजी वाहन चालकों, बस ऑपरेटरों और मालवाहक वाहन मालिकों की परिवहन लागत में भी वृद्धि होगी।

नए टोल दरों का प्रभाव एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पूर्णिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार सबसे अधिक असर नियमित रूप से टोल प्लाजा से गुजरने वाले निजी और व्यावसायिक वाहन चालकों पर पड़ेगा। हालांकि स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए मासिक पास में केवल 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

कार चालकों के लिए नई दरें बढ़ी हुई दर की जानकारी देते हुए टोल इंचार्ज रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नई दरों के अनुसार कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन के एक तरफ के सफर का शुल्क 90 रुपये से बढ़ाकर 95 रुपये कर दिया गया है। वापसी यात्रा का शुल्क 135 से बढ़कर 140 रुपये तथा 50 यात्राओं वाले मासिक पास का शुल्क 3030 से बढ़कर 3125 रुपये हो गया है। जिले में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के लिए एकल यात्रा शुल्क 45 रुपये ही रहेगा।

बस-ट्रक और भारी वाहनों पर भी बढ़ा भार हल्के व्यावसायिक वाहनों का एकल टोल 145 से 150 रुपये, बस और दो एक्सल ट्रक का 310 से 319 रुपये, तीन एक्सल वाहनों का 335 से 345 रुपये, चार से छह एक्सल वाले भारी वाहनों का 485 से 495 रुपये तथा सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों का शुल्क 590 से बढ़ाकर 605 रुपये कर दिया गया है। सभी श्रेणियों में वापसी यात्रा और मासिक पास के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।

स्थानीय मासिक पास भी महंगा टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए मासिक पास का शुल्क 350 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया है। यह नई दर भी एक अगस्त से प्रभावी हो गई है।

हर श्रेणी में बढ़ी दरें एनएचएआई के आदेश के अनुसार टोल दरों में औसतन 5 से 20 रुपये तक की वृद्धि की गई है। विभाग का कहना है कि यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के तहत वार्षिक समीक्षा के आधार पर किया गया है।

पुरानी और नई दरों की तुलना वाहन श्रेणी पुराना एकल शुल्क नया एकल शुल्क बढ़ोतरी

कार/जीप/वैन ₹90 ₹95 ₹5

हल्का व्यावसायिक वाहन ₹145 ₹150 ₹5

बस/दो एक्सल ट्रक ₹310 ₹319 ₹9

तीन एक्सल वाहन ₹335 ₹345 ₹10

4-6 एक्सल भारी वाहन ₹485 ₹495 ₹10

7 या अधिक एक्सल वाहन ₹590 ₹605 ₹15