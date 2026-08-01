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Katihar News: जिले के 23 पीएम श्री विद्यालयों में शुरू होंगी सात नई गतिविधियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: जिले के 23 पीएम श्री विद्यालयों में शुरू होंगी सात नई गतिविधियां जिले के 23 पीएम श्री विद्यालयों में शुरू होंगी सात नई गतिविधियांजिले के 23 पीएम श्री

Katihar News: जिले के 23 पीएम श्री विद्यालयों में शुरू होंगी सात नई गतिविधियां

Katihar News: कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के 23 चयनित पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती देने की दिशा में व्यापक पहल शुरू हो गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य स्तर से निर्धारित सात प्रमुख योजनाओं एवं गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को मध्य विद्यालय, मिरचाईबाड़ी के सभागार में एक दिवसीय समीक्षात्मक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, संबद्ध विद्यालयों के प्रधान एवं आईसीटी इंस्ट्रक्टर शामिल हुए। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) पंकज कुमार ने राज्य कार्यालय के निर्देशों से सभी विद्यालय प्रधानों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक गतिविधि की नियमित रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि समेकित प्रतिवेदन राज्य मुख्यालय भेजा जा सके。

प्रधानाध्यापक की बैठक

बैठक में बताया गया कि सभी चयनित पीएम श्री विद्यालयों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजना संचालित होगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को मिजोरम और त्रिपुरा की भाषा, लोक संस्कृति, खानपान, वेशभूषा, परंपराओं और सामाजिक जीवन से परिचित कराया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और 'विविधता में एकता' की भावना को मजबूत करना है। विद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने के लिए 'ट्विनिंग ऑफ स्कूल' कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा। इसके तहत छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों का अन्य विद्यालयों में शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। संयुक्त गतिविधियों, संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से विद्यार्थियों को नई शिक्षण पद्धतियों और बेहतर शैक्षणिक वातावरण से जुड़ने का अवसर मिलेगा। समीक्षा बैठक में सभी प्रधानाध्यापकों को संबद्ध विद्यालयों की कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का डिजिटल हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड निर्माण अभियान तेज करते हुए आगामी मंगलवार तक शत-प्रतिशत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्यक्रमों के दौरान आयोजित सभी गतिविधियों का फोटो एवं वीडियो के माध्यम से समुचित दस्तावेजीकरण करने को भी कहा गया।

शिक्षा में सुधार की दिशा में पहल

विद्यालयों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय को एलईडी लाइटिंग के लिए दो हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस राशि से विद्यालय परिसर, कक्षाओं, शौचालयों एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। कार्यशाला में सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी समर विजय सिंह ने योजनाओं के प्रभावी संचालन और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया। बैठक में सुजीत कुमार (संसाधन शिक्षक) एवं मनोज कर्ण सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से पीएम श्री विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग और राष्ट्रीय एकता से जुड़े मूल्यों को नई मजबूती मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

कितने चयनित पीएम श्री विद्यालय हैं?
जिले के 23 चयनित पीएम श्री विद्यालय हैं।
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