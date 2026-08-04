Katihar News: मारपीट का आरोपी पति गिरफ्तार
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Katihar News: प्राणपुर, संवाद सूत्र। मारपीट मामले के आरोपी को प्राणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। थानाध्यक्ष विजय प्रकाश ने बताया कि केहुंनियां पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 5 की पीड़िता ने प्राणपुर थाना में लिखित आवेदन देकर पति के विरूद्ध मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा नशे की हालत में मारपीट व दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है।
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