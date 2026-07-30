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Katihar News: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर जलजमाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: कटिहार में अचानक मौसम बदला और मूसलाधार बारिश हुई। यह बारिश लोगों को गर्मी से राहत देने के साथ-साथ धान की रोपनी में किसानों के लिए सहायक साबित हुई। जलजमाव के कारण सड़कों पर आवागमन में परेशानी हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

Katihar News: बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर जलजमाव

Katihar News: कटिहार, निज प्रतिनिधि। बुधवार की शाम अचानक मौसम ने करवट लिया। हल्की हवा के साथ तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश होने से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से शहर में कई स्थानों पर जलजमाव हो गया। मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। धान रोपनी अंतिम चरण में है। खेतों में नमी और पानी का जमाव होने से धान रोपनी में और तेजी आएगी। बताते चलें कि मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से शहर के अस्पताल रोड, विनोदपुर, बड़ा बाजार सहित अन्य सड़कों पर जलजमाव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

शहर में कई स्थानों पर सड़कों पर घुटने भर पानी का जमाव हो गया। गुरूवार को भी आसमान पर बादल छाए रहने तथा मध्यम से तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के सक्रिय होने से अगले तीन-चार दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। पिछले चार दिनों से भीषण गर्मी व उमस से लोग परेशान रहे। रिमझिम बारिश तो हुई लेकिन लोगों को इससे राहत नहीं मिली। बुधवार की शाम मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल गया।

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