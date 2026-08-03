Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: बारिश से सेमापुर मुख्य बाजार में जलजमाव, पैदल चलना भी मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: बारिश से सेमापुर मुख्य बाजार में जलजमाव, पैदल चलना भी मुश्किल बारिश से सेमापुर मुख्य बाजार में जलजमाव, पैदल चलना भी मुश्किलबारिश से सेमापुर मुख्य बाजा

Katihar News: बारिश से सेमापुर मुख्य बाजार में जलजमाव, पैदल चलना भी मुश्किल

Katihar News: सेमापुर। रविवार को हुई बारिश ने सेमापुर मुख्य बाजार की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। थोड़ी ही देर की बारिश के बाद मुख्य बाजार की सड़क पर जलजमाव हो गया, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार की कई दुकानों के सामने पानी जमा रहने से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। सड़क पर बने गड्ढे पानी में छिप जाने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। पैदल चलने वाले लोगों को कीचड़ और गंदे पानी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को फिसलन के कारण काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है।

स्थानीय लोगों आशीष कुमार,मोहन यादव सहित अन्य का कहना है कि बाजार में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था कराने तथा नाला का निर्माण करने की मांग किया है। ताकि बरसात के दौरान लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।