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Katihar News: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहत झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहतझमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहतझमाझम बारिश

Katihar News: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहत

Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता जिले में सोमवार को मानसून की मेहरबानी से पूरी तरह तरबतर हो गया। अहले सुबह हल्की बारिश के बाद दोपहर करीब दो बजे से तीन बजे तक हुई झमाझम वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली, हालांकि तेज बारिश के कारण शहर की कई प्रमुख सड़कों पर जलजमाव हो गया। बारिश से बचने के लिए राहगीरों और बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को दुकानों और शेड का सहारा लेना पड़ा। वहीं खेतों में नमी लौटने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कटिहार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर हल्की बारिश के साथ बादलों की आवाजाही बनी रही। करीब 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जबकि आर्द्रता 87 प्रतिशत तक पहुंचने से वातावरण में नमी बनी रही। अगले कुछ घंटों तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है。

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अगले चार दिनों तक रहेगा मानसून का असर

पूर्वानुमान के अनुसार मानसून का असर अगले चार दिनों तक भी बना रहेगा। मंगलवार को लगभग 23 मिमी, पांच अगस्त को 30 मिमी, छह अगस्त को 17 मिमी तथा सात अगस्त को करीब 5.1 मिमी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आसमान में बादलों का डेरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लगातार बारिश को देखते हुए निचले इलाकों में जलजमाव और स्थानीय स्तर पर तेज बारिश की संभावना से सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश का सबसे सकारात्मक असर खेती पर दिखाई दे रहा है। खेतों में पर्याप्त नमी आने से धान की रोपनी और पौधों की बढ़वार को संजीवनी मिली है। सिंचाई पर किसानों का खर्च भी कम होगा और खरीफ फसलों को प्राकृतिक नमी का लाभ मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में बारिश के बाद खेतों की हरियाली लौटने लगी है, जिससे किसानों में उत्साह है।

बारिश धान की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी

कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि वर्तमान बारिश धान की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे खेतों में पर्याप्त नमी बनी रहेगी और पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होगा। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि जिन खेतों में अधिक पानी जमा हो रहा है, वहां तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था करें। मौसम साफ होने पर ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करें तथा मौसम विभाग की सलाह के अनुरूप कृषि कार्य करें। इधर, मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और 87 प्रतिशत आर्द्रता के कारण वायरल संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। सदर अस्पताल और निजी क्लीनिकों में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों ने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को बारिश में भीगने से बचने, स्वच्छ पानी पीने, ताजा भोजन करने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।

FAQs

कटिहार में बारिश कब हुई?
कटिहार में बारिश सोमवार को हुई।
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