Katihar News: संध्या चौपाल में डीएम ने बांटे टीबी मरीजों को फूड बास्केट, बरसाती बीमारियों से बचाव का दिया संदेश
Katihar News: संध्या चौपाल में डीएम ने बांटे टीबी मरीजों को फूड बास्केट, बरसाती बीमारियों से बचाव का दिया संदेश संध्या चौपाल में डीएम ने बांटे टीबी मरीजों को फूड बा
Katihar News: कटिहार, वरीय संवाददाता मनसाही प्रखंड के मोहनपुर पंचायत सरकार भवन में शनिवार शाम जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों, आशा कार्यकर्ताओं, गर्भवती महिलाओं, टीबी मरीजों तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। चौपाल का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करना, टीबी मरीजों को पोषण सहायता के रूप में फूड बास्केट उपलब्ध कराना तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित करना था।
बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा
बैठक में जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, जलजमाव नहीं होने देने तथा स्वच्छ पेयजल के उपयोग पर विशेष जोर दिया। लोगों से भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाने की अपील की गई।
गर्भवती महिलाओं के लिए सलाह
चौपाल में बुखार, खांसी, दस्त अथवा अन्य बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच और उपचार कराने की सलाह दी गई। गर्भवती महिलाओं को नियमित एएनसी जांच, आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों का सेवन तथा संस्थागत प्रसव के महत्व की जानकारी दी गई। वहीं अभिभावकों को बच्चों का समय पर पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए जागरूक किया गया।
निरंतर स्वास्थ्य जांच का महत्व
बैठक में उच्च रक्तचाप, मधुमेह समेत अन्य गैर-संचारी रोगों की नियमित जांच कराने, तंबाकू और शराब के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने तथा नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश भी दिया गया। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर उपलब्ध निःशुल्क दवाइयों, जांच और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
टीबी मरीजों के लिए फूड बास्केट वितरण
इस दौरान जिला पदाधिकारी एवं अन्य वरीय अधिकारियों ने टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण कर उन्हें पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया। चौपाल में ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सुनी गईं और उनके समाधान के लिए आवश्यक परामर्श दिया गया।
कार्यक्रम के समापन के दिशा-निर्देश
कार्यक्रम के अंत में डीएम ने सभी लोगों से स्वच्छता अपनाने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, समय पर टीकाकरण कराने तथा किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र से संपर्क करने की अपील की।
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