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Katihar News: रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ नामजद आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ नामजद आरोपी गिरफ्तार

Katihar News: कटिहार, एक संवाददाता। रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल की बरामदगी के मामले में जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के जलहा निवासी 39 वर्षीय मोहम्मद शकील के रूप में हुई है। रेल थाना अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि रविवार को जीआरपी कटिहार की टीम ने कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-6 के समीप छापेमारी कर आरोपी को चोरी के एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे रेल थाना लाया गया, जहां उससे बरामद मोबाइल को जब्त कर लिया गया।

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उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजा अली के लिखित आवेदन के आधार पर रेल थाना में केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में मोहम्मद शकील को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जीआरपी ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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