Katihar News: रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ नामजद आरोपी गिरफ्तार
Katihar News: रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ नामजद आरोपी गिरफ्तार रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल के साथ नामजद आरोपी गिरफ्तार रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल क
Katihar News: कटिहार, एक संवाददाता। रेलवे स्टेशन पर चोरी के मोबाइल की बरामदगी के मामले में जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के जलहा निवासी 39 वर्षीय मोहम्मद शकील के रूप में हुई है। रेल थाना अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि रविवार को जीआरपी कटिहार की टीम ने कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-6 के समीप छापेमारी कर आरोपी को चोरी के एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे रेल थाना लाया गया, जहां उससे बरामद मोबाइल को जब्त कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजा अली के लिखित आवेदन के आधार पर रेल थाना में केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में मोहम्मद शकील को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जीआरपी ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।