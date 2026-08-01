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Katihar News: मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर बैठक में हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर बैठक में हुई चर्चा

Katihar News: समेली,एक संवाददाता। सार्वजनिक नवनिर्मित कृष्ण जन्माष्टमी मेला आयोजन समिति द्वारा भव्य मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मलहरिया पंचायत के मुखिया सह मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष राज कुमार भारती ने किया। इस अवसर पर उप मुखिया चंदन कुमार ,युवा सरपंच प्रभाष कुमार मंडल ,पूर्व सरपंच अवधेश कुमार आर्य ,मंदिर निर्माण समिति के सचिव अजय कुमार मंडल,उपाध्यक्ष अरविन्द कुमार मंडल ,विजय मंडल,यूथ पावर अध्यक्ष हरि प्रसाद मंडल नेहरु नवयुवक नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष निशांत कुमार सोनू आदि मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि धार्मिक अनुष्ठान एवं कलश शोभायात्रा के साथ नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

नाट्य कला परिषद के युवा साथियों ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा।

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