Katihar News: एक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा
Katihar News: एक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जाएक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जाएक गोल दाग पुलिस लाइन
Katihar News: मनिहारी नि स दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के काली मंदिर मैदान मे आयोजित दस दिवसीय मदन यादव मेटेरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुक्रवार को खेला गया । टूर्नामेंट मे बंगाल ,बिहार, झारखंड सहित कुल सोलह टीम ने भाग लिया था । फाइनल मुकाबला कटिहार के पुलिस लाइन टीम तथा अमदाबाद प्रखंड के स्रीज टोला मैदान मे खेला गया । टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला को देखने के लिए बड़ी संख्या मे दर्शको की भीड़ लगी थी । मैच के आखिरी क्षण पुलिस लाइन की टीम ने एक गोल दागकर टूर्नामेंट पर कब्जा जमा लिया । विजेता तथा उप विजेता टीम को मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, कदवा विधायक दुलाचंद्र गोस्वामी, मनिहारी नगर के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, एसटी आयोग के सदस्य तल्लु बास्की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन कर्ता डाक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज तथा पंचायत के मुखिया शरीफुल ने ट्राफी देकर सम्मानित किया ।
सभी लोगो ने विजेता उप विजेता टीम के खिलारियो की सराहना किया । मौके पर पूर्व प्रमुख मिलन यादव, पूर्व मुखिया मुरलीधर यादव, संजय पांडेय, शंभु यादव,करण मानस आदि लोगो ने टूर्नामेंट को सफल बनाने मे जुटे थे।
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