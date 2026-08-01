Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Katihar News: एक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

Katihar News: एक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जाएक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जाएक गोल दाग पुलिस लाइन

Katihar News: एक गोल दाग पुलिस लाइन कटिहार की टीम ने टूर्नामेंट पर जमाया कब्जा

Katihar News: मनिहारी नि स दक्षिणी कांटाकोश पंचायत के काली मंदिर मैदान मे आयोजित दस दिवसीय मदन यादव मेटेरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुक्रवार को खेला गया । टूर्नामेंट मे बंगाल ,बिहार, झारखंड सहित कुल सोलह टीम ने भाग लिया था । फाइनल मुकाबला कटिहार के पुलिस लाइन टीम तथा अमदाबाद प्रखंड के स्रीज टोला मैदान मे खेला गया । टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला को देखने के लिए बड़ी संख्या मे दर्शको की भीड़ लगी थी । मैच के आखिरी क्षण पुलिस लाइन की टीम ने एक गोल दागकर टूर्नामेंट पर कब्जा जमा लिया । विजेता तथा उप विजेता टीम को मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, कदवा विधायक दुलाचंद्र गोस्वामी, मनिहारी नगर के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, एसटी आयोग के सदस्य तल्लु बास्की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन कर्ता डाक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज तथा पंचायत के मुखिया शरीफुल ने ट्राफी देकर सम्मानित किया ।

सभी लोगो ने विजेता उप विजेता टीम के खिलारियो की सराहना किया । मौके पर पूर्व प्रमुख मिलन यादव, पूर्व मुखिया मुरलीधर यादव, संजय पांडेय, शंभु यादव,करण मानस आदि लोगो ने टूर्नामेंट को सफल बनाने मे जुटे थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News Manihari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।