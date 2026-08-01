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Katihar News: निशुल्क दंत जांच शिविर से 180 बच्चे हुए लाभान्वित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: निशुल्क दंत जांच शिविर से 180 बच्चे हुए लाभान्वित

Katihar News: कटिहार निज संवाददाता भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मध्य विद्यालय बीएमपी में निःशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। रेडक्रॉस चेयरमैन डॉ रंजना झा, सचिव संतोष गुप्ता और विद्यालय की प्राचार्या अराधना कुमारी ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन किया। समिति की चेयरमैन ने शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चे खान-पान एवं बदलते जीवन शैली के कारण अपने दांतों की उचित देखभाल नहीं कर पाते। इसी वजह से शिविर के माध्यम से बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। सचिव ने बताया कि डॉ चंदन कुमार ने 180 बच्चों के दांतों की जांच अपने सहयोगियों के साथ की एवं उन्हें उचित परामर्श दिया।

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उन्होंने कहा कि फास्ट फूड और चॉकलेट खाने एवं नियमित सफाई नहीं होने के कारण बच्चों के दांतों में पायरिया जल्द लग जाता है। बताया कि दांत के स्वस्थ रहने पर ही शरीर स्वस्थ हो सकता है।ज्यादातर बच्चों में दूषित पानी के कारण फ्लोरोसिस एवं कीड़े की समस्या पाई गई। इसके लिए बच्चों को दवाई के साथ उचित परामर्श दिया गया। पूर्व चेयरमैन अनिल चमडिया, सह सचिव विवेन सरकार, मनोज गुप्ता, बबन झा आदि उपस्थित थे।

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