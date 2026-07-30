Katihar News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदवा में लाखों रुपये का फर्जीवाड़ा उजागर

Katihar News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदवा में लाखों रुपये का फर्जीवाड़ा उजागर
Katihar News: कदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी एएनएम के नाम पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया है। जांच में पता चला है कि एएनएम ने कोई काम नहीं किया और न ही किसी बैठक में भाग लिया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Katihar News: कदवा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज कदवा में फर्जी तरीके से स्वास्थ्य उपकेंद्र परभेली में पदस्थापित एएनएम के नाम से वेतन के नाम पर लाखों रुपया भुगतान करने का मामला उजागर हुआ है। बताया जाता है कि इस मामले में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंकज कुमार सिंह द्वारा प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधन इकाई द्वारा पत्र जारी कर एएनएम से पत्रांक 106 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया था। जिसमें उन्होंने योगदान के बाद कोई काम नहीं किया है न हीं किसी प्रकार की बैठक या किसी प्रशिक्षण में कर्मी शामिल हुई है । बावजूद एनम कर्मी का अब तक का बकाया सभी भुगतान कर दिया गया।
एएनएम ने बताई कि उन्होंने 21 मई 2025 को कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र परभेली में एएनएम कर्मी के रूप में अपना योगदान दिया था। तब से पिछले माह में तक का उनका भुगतान हो चुका है। स्थापना के विभागीय लिपिक की माने तो सभी प्रकार का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आदेश पर किया गया है। इस मामले में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंकज सिंह ने बताया मामला उनके जानकारी में नहीं है मामले की छानबीन की जा रही है जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर नियम नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
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