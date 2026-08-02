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Katihar News: नदियों का जलस्तर बढ़ा, कटाव ने बढ़ाई चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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Katihar News: नदियों का जलस्तर बढ़ा, कटाव ने बढ़ाई चिंता

Katihar News: कटिहार, एक संवाददाता जिले में गंगा, महानंदा और कोसी समेत अधिकांश नदियों के जलस्तर में रविवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच महानंदा के अधिकांश गेज स्थलों पर 3 से 13 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी नदियां अभी भी चेतावनी और खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं तथा किसी भी स्थान पर तटबंध को पानी नहीं छू रहा है। दूसरी ओर जलस्तर बढ़ने के साथ गंगा के किनारे कटाव का खतरा बरकरार है। खासकर कुर्सेला के तीनधरिया और मनिहारी के धुरियाही पंचायत स्थित मरघा गांव के समीप कटाव जारी रहने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। इन दोनों स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण विभाग बचाव कार्य में जुटा हुआ है।

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महानंदा नदी जलस्तर की स्थिति

महानंदा फ्लड कंट्रोल सेल की गेज रिपोर्ट के अनुसार महानंदा नदी के झौआ, बहरखाल और कुर्सेला गेज स्थलों पर सबसे अधिक 13-13 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। झौआ में जलस्तर 28.73 मीटर से बढ़कर 28.86 मीटर, बहरखाल में 28.26 से 28.39 मीटर तथा कुर्सेला में 28.79 से 28.92 मीटर पहुंच गया। आजमनगर में 12 सेंटीमीटर तथा धबौल में 11 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। वहीं दुर्गापुर गेज पर 9 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई।

गंगा और कोसी नदी की स्थिति

गंगा नदी के जलस्तर में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी है। गोविंदपुर में 5 सेंटीमीटर, रामायणपुर में 3 सेंटीमीटर और करहगोला घाट पर 4 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। कोसी नदी के कुर्सेला रोड ब्रिज गेज पर भी 3 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। दूसरी ओर बरंडी नदी का जलस्तर पूरे दिन स्थिर रहा, जबकि करिकोशी नदी का जलस्तर अब भी गेज लेवल से नीचे बना हुआ है।

कटाव की स्थिति

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंताओं का कहना है कि गंगा और महानंदा नदी का जलस्तर अभी भी नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे है। यही कारण है कि नदी का बहाव किनारों पर दबाव बनाते हुए कई स्थानों पर कटाव कर रहा है। वर्तमान में कटाव का सबसे अधिक असर कुर्सेला प्रखंड के तीनधरिया क्षेत्र के नवटोलिया में देखने को मिल रहा है, जहां गंगा लगातार किनारों को काट रही है। वहीं मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत के मरघा गांव के समीप भी रुक-रुक कर कटाव जारी है। इन दोनों स्थानों पर विभाग की ओर से युद्धस्तर पर बचाव एवं कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है।

बाढ़ नियंत्रण विभाग की तैयारियाँ

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि गंगा और महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन दोनों नदियां अभी चेतावनी स्तर से नीचे हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील तटबंधों एवं कटाव प्रभावित क्षेत्रों में अभियंताओं की चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी गेज स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी कटाव की आशंका है, वहां तत्काल सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

हालांकि जिले में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से पानी आने के कारण बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तरह सतर्क है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जलस्तर और कटाव की स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाएगी।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

कटिहार में जलस्तर में कितनी वृद्धि हुई है?
कटिहार में जलस्तर में 3 से 13 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हुई है।
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