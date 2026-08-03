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Katihar News: चोरी छिपे मछली मारने व धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
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Katihar News: चोरी छिपे मछली मारने व धारदार हथियार से हमला करने के मामले में दो गिरफ्तार

Katihar News: आजमनगर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर बैरिया गांव में पोखर में चोरी कर मछली मारने के विवाद में धारदार हथियार से हमला करने को लेकर आजमनगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक पोखर में शनिवार की रात पड़ोस के गांव के कुछ लोग चोरी छुपे मछली मारने के लिए गए थे। पोखर मालिक के विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे पोखर मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर विनोद कुमार चौधरी ने आजमनगर थाने में आवेदन दिया।

थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पैक वाहन गांव निवासी मुकुल शर्मा व विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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